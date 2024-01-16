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Фигурное катание

16 января, 20:00

Чемпионат России по прыжкам: где смотреть трансляции турнира

Первый канал и Okko покажут Прыжковый чемпионат России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» с 19 по 21 января 2024 года. В субботу, 20 января, состоится личный турнир (в мужском и женском одиночном катании, а также парном), а в воскресенье, 21 января, — командное первенство.

В личных соревнованиях примут участие восемь спортивных пар, восемь девушек и 12 мужчин в одиночном катании. Турнир пройдет по системе «на вылет».

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.

Расписание трансляций чемпионата России по прыжкам-2024

19 января, пятница

Квалификация — начало в 15.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала.

20 января, суббота

Личный турнир. Пары — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14:00)

Личный турнир. Мужчины — начало в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05)

Личный турнир. Женщины — начало в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20)

21 января, воскресенье

Командный турнир — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 15:10)

Фигурное катание
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