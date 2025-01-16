Чемпионат России по прыжкам: даты и место проведения в 2025 году

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет 18 и 19 января. Турнир состоится на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В соревновательной программе — личный турнир в мужском и женском одиночном катании и парном катании, командный турнир.

В этом году примут участие только взрослые фигуристы (в предыдущие годы в прыжковом чемпионате выступали юниоры). Для участия заявлено 16 одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар.

В командном турнире фигуристов разделят на две группы: Москва (красный цвет) и Санкт-Петербург (синий цвет). Каждая команда будет состоять из одной спортивной пары, двух одиночниц и шесть одиночников.

Также с показательными номерами выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.