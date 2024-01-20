Чемпионат России по прыжкам: расписание дня и где смотреть трансляции 20 января

Сегодня, 12:00
Личный турнир на чемпионате России по прыжкам пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» в субботу, 20 января. В этот день фигуристы будут соревноваться между собой в рамках личного первенства. Первыми на лед выйдут пары, затем пройдет мужской турнир, завершат соревнования женщины. Первенство стартует со стадии 1/4 финала по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию личного турнира на прыжковом чемпионате России.
Начало — в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00).
Начало — в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05).
Начало — в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20).