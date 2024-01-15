Чемпионат России по прыжкам-2024: расписание соревнований и список участников
Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет в Москве с 19 по 21 января
Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 19 по 21 января 2024 года. В рамках соревнований пройдут личный турнир (в мужском и женском одиночном катании, а также парном) и командное первенство.
К участию в турнире допускаются спортсмены в одиночном и парном катании 2011 года рождения (без учета месяца рождения) и старше.
Участники чемпионата России по прыжкам-2024
Мужчины
- Автушенко Максим
- Алексахин Михаил
- Алиев Дмитрий
- Ветлугин Матвей
- Воронов Вадим
- Дикиджи Владислав
- Гуменник Петр
- Игнатов Макар
- Карартынян Эдуард
- Колесников Николай
- Кондратюк Марк
- Лазарев Лев
- Лутфуллин Глеб
- Полянский Михаил
- Попов Иван
- Постарнаков Даниил
- Пузин Макар
- Рухин Егор
- Савченко Павел
- Самарин Александр
- Самсонов Даниил
- Сарновский Никита
- Семененко Евгений
- Строганов Илья
- Терновский михаил
- Тихонов Михаил
- Угожаев Николай
- Федоров Григорий
- Федотов Арсений
- Хамзин Роман
Женщины
- Базылюк Маргарита
- Валиева Камила
- Горбачева Алина
- Гордеева Мария
- Двоеглазова Алиса
- Дзепка София
- Жилина Алена
- Калугина Арина
- Кольцова Екатерина
- Костылева Елена
- Кравчина Варвара
- Лебедева Милана
- Мазур Мария
- Мильто Диана
- Морозова Виктория
- Мохова Арина
- Муравьева Софья
- Нелюбова Камилла
- Палагина Ангелина
- Петросян Аделия
- Понтелеенко Надежда
- Принева Алена
- Трофимова Кира
- Туктамышева Елизавета
- Уткина Анастасия
- Чернобавская Арина
Спортивные пары
- Артемьева Юлия / Брюханов Алексей
- Бойкова Александра / Козловский Дмитрий
- Мишина Анастасия / Галлямов Александр
- Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий
- Осокина Елизавета / Грицаенко Артем
- Чернышова Анастасиия / Вильчик Владислав
- Чикмарева Екатерина / Янченков Матвей
- Хабибулина Наталья / Княжук Илья
Расписание чемпионата России по прыжкам-2024
19 января, пятница
Официальная тренировка и
квалификация — 15:00
20 января, суббота
Личный турнир. Пары - 14.00
Личный турнир. Мужчины — 15:30
Личный турнир. Женщины — 17:15
21 января, воскресенье
Командный турнир — 14:00
Прямые трансляции чемпионата России по прыжкам-2024 будут доступны на сайте Первого канала.