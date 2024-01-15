Чемпионат России по прыжкам-2024: расписание соревнований и список участников

Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет в Москве с 19 по 21 января

Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве с 19 по 21 января 2024 года. В рамках соревнований пройдут личный турнир (в мужском и женском одиночном катании, а также парном) и командное первенство.

К участию в турнире допускаются спортсмены в одиночном и парном катании 2011 года рождения (без учета месяца рождения) и старше.

Участники чемпионата России по прыжкам-2024

Мужчины

Автушенко Максим Алексахин Михаил Алиев Дмитрий Ветлугин Матвей Воронов Вадим Дикиджи Владислав Гуменник Петр Игнатов Макар Карартынян Эдуард Колесников Николай Кондратюк Марк Лазарев Лев Лутфуллин Глеб Полянский Михаил Попов Иван Постарнаков Даниил Пузин Макар Рухин Егор Савченко Павел Самарин Александр Самсонов Даниил Сарновский Никита Семененко Евгений Строганов Илья Терновский михаил Тихонов Михаил Угожаев Николай Федоров Григорий Федотов Арсений Хамзин Роман

Женщины

Базылюк Маргарита Валиева Камила Горбачева Алина Гордеева Мария Двоеглазова Алиса Дзепка София Жилина Алена Калугина Арина Кольцова Екатерина Костылева Елена Кравчина Варвара Лебедева Милана Мазур Мария Мильто Диана Морозова Виктория Мохова Арина Муравьева Софья Нелюбова Камилла Палагина Ангелина Петросян Аделия Понтелеенко Надежда Принева Алена Трофимова Кира Туктамышева Елизавета Уткина Анастасия Чернобавская Арина

Спортивные пары

Артемьева Юлия / Брюханов Алексей Бойкова Александра / Козловский Дмитрий Мишина Анастасия / Галлямов Александр Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий Осокина Елизавета / Грицаенко Артем Чернышова Анастасиия / Вильчик Владислав Чикмарева Екатерина / Янченков Матвей Хабибулина Наталья / Княжук Илья

Расписание чемпионата России по прыжкам-2024

19 января, пятница

Официальная тренировка и

квалификация — 15:00

20 января, суббота

Личный турнир. Пары - 14.00

Личный турнир. Мужчины — 15:30

Личный турнир. Женщины — 17:15

21 января , воскресенье

Командный турнир — 14:00

Прямые трансляции чемпионата России по прыжкам-2024 будут доступны на сайте Первого канала.