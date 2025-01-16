Чемпионат России по прыжкам: расписание соревнований

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 18 и 19 января. В соревновательной программе — личный и командный турниры. «СЭ» публикует расписание ЧР по прыжкам. Время — московское.

Расписание чемпионата России по прыжкам 2025

18 января, суббота

14.00-20.30. Личный турнир в трех видах: мужское одиночное, женское одиночное и парное катание

19 января, воскресенье

14.00-18.00. Командный турнир

В прямом эфире в полном объеме смотреть чемпионат России по прыжкам можно на сайте Первого канала. В эфире федерального канала трансляция будет с 15.10 до 16.55 18 января и с 15.55 до 18.00 19 января.