Чемпионат России по прыжкам: прямая трансляция

4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Составы команд:

Команда Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Команда Алексея Мишина: Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Команда Этери Тутберидзе: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Расписание соревнований:

Командный турнир

14:00

Личный турнир, финал

16:45