Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Чемпионат России по прыжкам: список участников турнира

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионат России по прыжкам 2025 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 18 и 19 января. В соревновательной программе — личный и командный турниры. В этом году примут участие только взрослые фигуристы (в предыдущие годы в прыжковом чемпионате выступали юниоры). Для участия заявлено 16 мужчин-одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар.

Предварительный список участников

Одиночное катание (мужчины): Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян.

Одиночное катание (женщины): Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина

Парное катание: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова и Илья Миронов.

Также с показательными номерами выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Фигурное катание
Читайте также
Умер трехкратный призер Олимпиады пловец Дмитрий Волков
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя