Чемпионат России по прыжкам: трансляция командного турнира

Командный турнир в рамках чемпионата России по прыжкам 2025 пройдет в воскресенье, 19 января. Соревнования состоятся на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В командном турнире фигуристов разделят на две группы: Москва (красный цвет) и Санкт-Петербург (синий цвет). Каждая команда будет состоять из одной спортивной пары, двух одиночниц и шесть одиночников.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире в полном объеме смотреть чемпионат России по прыжкам можно на сайте Первого канала. В эфире федерального канала трансляция будет с 15.55 до 18.00.

18 января состоялся личный турнир. У мужчин победил Николай Угожаев, у женщин — Аделия Петросян, у спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.