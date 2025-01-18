Чемпионат России по прыжкам: трансляция личного турнира

Личный турнир в рамках чемпионата России по прыжкам 2025 пройдет в субботу, 18 января. Соревнования примет спортивный комплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В программе заявлено три вида — мужское одиночное катание, женское одиночное катание и парное катание. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире в полном объеме смотреть чемпионат России по прыжкам можно на сайте Первого канала. В эфире федерального канала трансляция будет с 15.10 до 16.55.

В 2025 году для участия заявлено 16 мужчин-одиночников, восемь одиночниц и шесть спортивных пар.

Также с показательными номерами выступят Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.