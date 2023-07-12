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Фигурное катание

Сегодня, 01:25

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании вновь пройдет в Санкт-Петербурге

Евгений Козинов
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что чемпионат России по прыжкам пройдет с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Это будет второй самостоятельный турнир в данной дисциплине в России.

В прошлом годе турнир тоже проходил в Санкт-Петербурге. У мужчин выиграл Григорий Федоров, а у женщин — Камила Валиева. В командном первенстве победила команда Евгения Плющенко.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет с 19 по 22 января в Москве.

Во вторник ФФККР опубликовала полное расписание основных всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий в сезоне-2023/24.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: Официальный сайт ФФККР
Фигурное катание
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