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Фигурное катание

26 января, 23:25

Чемпионка Эстонии Петрыкина рассказала, чему учится у Анны Щербаковой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Нина Петрыкина.
Фото Global Look Press
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Эстонская фигуристка Нина Петрыкина в интервью «СЭ» поделилась тем, что ей запомнилось в прошлом сезоне из мира фигурного катания. Отдельно спортсменка выделила выступление Анны Щербаковой на чемпионате Европы-2022:

— А если говорить не о тебе: запомнились выступления других фигуристов, результаты?

— Я очень рада за Каори Сакамото и Луну Хендрикс, когда они завоевали свои медали. Я видела эти эмоции. Очень за них рада. Как и за Аню Щербакову на Европе — я видела, что изначально у нее не получалось. Но она преодолела себя, собралась в один момент и по максимуму откатала свою программу. Я этому учусь: сделать свою работу в нужный момент. Про Олимпиаду говорить не хочу — там слишком много всего было. Меня это не касается, я всего не видела.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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