Чемпионка Эстонии Петрыкина рассказала, чему учится у Анны Щербаковой

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина в интервью «СЭ» поделилась тем, что ей запомнилось в прошлом сезоне из мира фигурного катания. Отдельно спортсменка выделила выступление Анны Щербаковой на чемпионате Европы-2022:

— А если говорить не о тебе: запомнились выступления других фигуристов, результаты?

— Я очень рада за Каори Сакамото и Луну Хендрикс, когда они завоевали свои медали. Я видела эти эмоции. Очень за них рада. Как и за Аню Щербакову на Европе — я видела, что изначально у нее не получалось. Но она преодолела себя, собралась в один момент и по максимуму откатала свою программу. Я этому учусь: сделать свою работу в нужный момент. Про Олимпиаду говорить не хочу — там слишком много всего было. Меня это не касается, я всего не видела.