Чемпионка Эстонии считает технику Валиевой неземной, но учит тройной аксель по видео Туктамышевой

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина в интервью «СЭ» рассказала, что занимается изучением прыжков ультра-си, в частности тройного акселя. Спортсменка берет пример с Елизаветы Туктамышевой и считает ее аксель одним из образцовых, хотя выделяет неземную технику Камилы Валиевой.

— Осенью ты говорила, что давно тренируешь ультра-си. Есть какой-то прогресс сейчас в этом плане?

— Вот сейчас на тренировке прыгнула тройной аксель, прогресс есть, потихоньку идет. Но надо его стабилизировать, чтобы вставлять в прокаты. Еще не натренировала его до такой степени, чтобы спокойно делать его в программе.

— Ты с кого-то берешь пример в плане изучения ультра-си?

— Я смотрю на разных девочек, у мальчиков другая техника и другое телосложение. Я не беру Камилу Валиеву, потому что у нее вообще что-то нереальное, неземная техника. Мне очень нравится аксель Лизы Туктамышевой. В основном я смотрю его на видео, как она ровно заходит, и стараюсь так же. На девочек из других стран тоже смотрю — Рику Кихиру, например, у нее очень четкий аксель. Я смотрю, но когда на тренировках прыгаю, записываю свой прыжок и пытаюсь понять, что не так, чего мне не хватает.

— Лизе 26 лет, но она выучила и четверной, и аксель долгое время делает.

— Если позволяет тело, нет никаких травм и ничего не мешает, то почему нет? Она на самом деле молодец, реально пример для подражания. На нее можно смотреть и радоваться. Да, она мотивирует. Как и Каролина Костнер когда-то. Многие говорят, что в 18-20 лет уже поздно кататься. Если человек хочет, готов к этому — почему бы и нет? Вот Лиза Туктамышева в свои годы держится на максимально высоком уровне. Думаю, что она может еще больше.