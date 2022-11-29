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Сегодня, 10:00

Косторная рассказала, что начала восстанавливать прыжки после операции

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала, как проходит ее восстановление после операции. В сентябре фигуристка перенесла хирургическое вмешательство на бедре.

— Как здоровье? Как бедро?

— Все хорошо. Уж намного лучше, чем было. Прямо совсем тяжелые времена позади, но нелегкие моменты ждут меня впереди. Да, процесс восстановления будем долгим. Особенно когда не следуешь рекомендациям врачей, стараешься все сделать быстрее. Но ничего, пытаемся работать с тем, что есть. В целом довольно неплохо получается.

— Не слушаетесь в том плане, что вам еще нельзя прыгать, а вы уже прыгаете?

— Конечно. Мне еще нельзя прыгать, катать программы. Но я, скажем так, как отвратительный больной, но спортсмен в своем репертуаре. Не могу сидеть без дела. Мне надо прыгать, что-то делать. Иначе я чувствую себя человеком, который вот-вот должен закончить. А моя карьера может продолжаться еще очень долгое время. И на самом деле я бы не хотела ее терять.

— Правильно понимаю: прыжки вы уже восстанавливаете?

— Да, конечно. Я восстановила двойной аксель, тройной сальхов и тройной риттбергер. Я могу их прыгать, но на шоу и прочих выступлениях пока не делаю, так как это все-таки опасно.

В настоящее время фигуристка восстанавливается после операции на бедре.

Косторная — чемпионка Европы, победительница финала «Гран-при», серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6xgd5tra290
Фигурное катание
Алена Косторная
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