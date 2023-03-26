Чемпионка Европы Губанова: «Я видела рукоприкладство в отношении детей в фигурном катании. Это неправильно»

Российская и грузинская фигуристка Анастасия Губанова в интервью «СЭ» высказалась о проблеме детского насилия в своем виде спорта.

Губанова всю жизнь тренировалась в России, но сменила спортивное гражданство и в январе 2023 года стала чемпионкой Европы под флагом Грузии.

— Когда я тренировался и походил по разным каткам, то увидел, как с детьми ведут себя взрослые — и тренеры, да и мамы с папами. У тебя были либеральные родители, или скорее строгое воспитание?

— У меня очень добрые родители, конечно, при занятиях фигурным катанием мама стояла с кулаком у бортика, грубо говоря. (смеется) Могла что-то сказать. Но я понимала, что это ради моего дальнейшего успеха, даже маленькая я это понимала. Но никогда ничего жестокого не было.

— Никогда не видела, не слышала о рукоприкладстве?

— Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило.

— Почему у нас так, это менталитет? Сможем ли мы с этим когда-нибудь справиться?

— Конечно, это неправильно. Надо все решать разговором, обсуждением. С маленькими детьми просто это не всегда работает. На них, наверное, можно голосочек повысить, чтобы они поняли и зауважали. Но рукоприкладство лучше никогда не начинать, это мое мнение. А как уж сложится в будущем — не знаю.

— Ты тоже рассказывала, что в детском катании у тебя было много интриг, чуть ли не стекло в коньки сыпят.

— В детстве да, были такие случаи. Но конечно, все идет от родителей, — сказала Губанова.

Полностью интервью с Анастасией Губановой читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».