Косторная пока не знает, будет ли принимать участие в соревнованиях в парном катании

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала, что приняла решение о переходе в парное катание после операции.

«После операции у меня было много времени на раздумья. Я решила попробовать себя в парном катании, сначала это было больше для шоу, а сейчас… Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше, пока не знаю, — цитирует Косторную ТАСС. — Пока я на отдыхе, а вот вернусь, и будем решать, что делать дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время.

Да, [после операции] было много опасений. Гоша [Куница] и Сергей Сергеевич [Росляков] часто меня останавливали, но в целом боли практически нет. Если начинаю чувствовать дискомфорт, мы меняем упражнение или не делаем его. Естественно, каждый новый элемент — риск, но мы идем постепенно».

В понедельник стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.