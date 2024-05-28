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Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Бутырская: «Смена гражданства никогда не была предательством»

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Первая чемпионка мира в женском одиночном катании из России Мария Бутырская поделилась мнением о смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Смена гражданства никогда не была предательством. Вспомните, какие были годы, когда я каталась. Люди, у которых не было шансов попасть в сборную России и представлять нашу страну, всегда что-то придумывали. Та же Татьяна Малинина, у которой сейчас сын выступает, чемпион мира, — выступала за Узбекистан... Это было всегда, не надо это воспринимать как предательство. Им нравится кататься, им нравится этот вид спорта, и, чтобы хоть как-то использовать свой шанс, они идут на такое», — приводит слова Бутырской Vprognoze.ru.

Во вторник, 28 мая, стало известно о том, что 15-летней фигуристке Софьи Титовой выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

Спортсменка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне Титова заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.

Источник: Vprognoze.ru
Фигурное катание
Мария Бутырская
Софья Титова
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