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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

«Он не последний человек в фигурном катании». Бутырская — о претензиях Плющенко к судьям

Бутырская считает, что Плющенко имеет право высказывать претензии судьям
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова тренера Евгения Плющенко о возможном переходе в другие страны тех, «кого судят неправильно».

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«Мне трудно судить об уровне судейства. Наверное, у Жени есть свое мнение на этот счет. Он не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания», — сказала Бутырская «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Мария Бутырская
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