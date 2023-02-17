Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова тренера Евгения Плющенко о возможном переходе в другие страны тех, «кого судят неправильно».

«Мне трудно судить об уровне судейства. Наверное, у Жени есть свое мнение на этот счет. Он не последний человек в фигурном катании и имеет право озвучивать свои замечания», — сказала Бутырская «СЭ».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).