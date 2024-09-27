Чемпионка мира и Европы Туктамышева примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в проекте «Народный ледниковый период», сообщил продюсер шоу Илья Авербух.

Ранее был анонсирован новый сезон проекта «Ледниковый период» под названием «Народный ледниковый период».

«Это абсолютно новый формат, в «Народный ледниковый период» впервые будут попадать неизвестные люди через кастинг. Уже подано более 600 заявок, мы их обрабатываем, основное стремление — попасть в пару с олимпийским чемпионом или чемпионом мира», — цитирует Авербуха ТАСС.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Она объявила о приостановке карьеры в октябре прошлого года.