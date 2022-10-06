Чемпионка мира Каташинская — о новой программе Валиевой: «Камила — непревзойденная фигуристка»

Чемпионка мира, Европы и России по спортивным танцам Марина Каташинская оценила новую короткую программу Камилы Валиевой.

«Потрясающий выбор песни, Камила — непревзойденная фигуристка, которая показала всю мощь, силу и превосходство, профессионализм, несмотря на такой юный возраст. Она раскрыла и себя, и песню с другой стороны.

Ханс Циммер пишет эпичную музыку, которая цепляет тонкие ноты души. Мы всегда за такие треки. Нам порой не хватает крика души, тех ощущений, которые дарит именно этот автор», — сказала Каташинская «Газете.Ru».

Валиевой подготовила новую программу под саундтрек к фильму «Интерстеллар», который написал Ханс Циммер.