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Фигурное катание

Сегодня, 11:08

Чемпионка мира Каташинская — о новой программе Валиевой: «Камила — непревзойденная фигуристка»

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпионка мира, Европы и России по спортивным танцам Марина Каташинская оценила новую короткую программу Камилы Валиевой.

«Потрясающий выбор песни, Камила — непревзойденная фигуристка, которая показала всю мощь, силу и превосходство, профессионализм, несмотря на такой юный возраст. Она раскрыла и себя, и песню с другой стороны.

Ханс Циммер пишет эпичную музыку, которая цепляет тонкие ноты души. Мы всегда за такие треки. Нам порой не хватает крика души, тех ощущений, которые дарит именно этот автор», — сказала Каташинская «Газете.Ru».

Валиевой подготовила новую программу под саундтрек к фильму «Интерстеллар», который написал Ханс Циммер.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/06/18731647.shtml
Камила Валиева
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