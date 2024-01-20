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Сегодня, 19:40

Чемпионка России Петросян — о прыжковом турнире: «Устала больше, чем за произвольную программу»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала свое участие в прыжковом первенстве страны. Она отметила, что в финале турнира устала больше, чем во время исполнения произвольной программы.

— Я рада, что закончился личный турнир. Мы потеряли много сил, но при этом получили много позитивных эмоций. Хочу поблагодарить публику, которая поддерживала, маму, помогавшую мне. Конечно, тренеров тоже благодарю, они подгоняли меня, чтобы я успела сделать все элементы. Благодарю ФФККР за то, что дает нам возможность выступать на таких турнирах.

Последний этап, когда надо было делать каскады, устала больше, чем за произвольную программу. Я бегала из одного конца льда в другой, пытаясь добавить элементы. Для меня это новый опыт, мне было очень интересно, — сказала Петросян.

16-летняя Петросян стала серебряным призером первенства России по прыжкам. Она является действующей победительницей чемпионата страны, который прошел в декабре 2023 года в Челябинске.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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