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Сегодня, 11:45

Чемпионка России Бойкова поделилась эмоциями от первой совместной поддержки с Козловским

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью «СЭ» ответили на вопрос о первом впечатлении друг о друге. Также партнерша поделилась эмоциями от первой совместной поддержки.

— Вы помните первое впечатление друг о друге, когда только начали кататься в паре?

Бойкова: — Мы знали друг друга с детских времен. Поэтому как такового первого впечатления и не было. Первую в своей жизни поддержку я сделала с нашим тренером, Артуром Леонидовичем (Минчуком. — Прим. «СЭ»). Я всегда боялась высоты. Но он поднял меня, и мне было как-то спокойно. А потом мне сказали сделать поддержку с Димой, который на пару сантиметров выше тренера. Но наверху это казалось как плюс 30!

Козловский: — Мне кажется, я более чем на пару сантиметров выше Артура Леонидовича. А во-вторых, учитывай, что у меня длиннее руки.

Бойкова: — У меня создалось впечатление, что там полметра разница!

Козловский: — Может, так и было.

Бойкова: — Не думаю.

— Ваша цитата: «Нас называли мужем с женой, потому что мы были очень эмоциональны, когда скатывались». Сейчас вы все так же эмоциональны друг с другом или страсти поутихли?

Бойкова: — Поутихли, слава богу! (Смеется.) Нервов бы не хватило.

Козловский: — Возраст дает о себе знать.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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