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Сегодня, 16:29

Чемпионка России Худайбердиева выразила готовность поучаствовать в поисках Горбачевой

Отдел спорта «СЭ»
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Российская фигуристка, чемпионка России в танцах Елизавета Худайбердиева выразила готовность принять участие в поисках пропавшей на северо-западе Москвы фигуристки Алины Горбачевой.

Она оставила сообщение на форуме организации «Лиза.Алерт», где объявлен сбор добровольцев, заметил «СЭ». поиски ориентировочно должны начаться сегодня вечером.

16-летняя спортсменка, чемпионка России среди юниоров пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, последний раз ее видели на входе в парк на Покровской набережной в 19.08 по московскому времени.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

Алина Горбачева
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