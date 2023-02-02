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Сегодня, 15:00

Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина назвала интересным показательный номер Валиевой в образе «Уэнсдэй»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева в образе «Уэнсдэй».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Ксения Гущина в интервью «СЭ» высказалась о показательных выступлениях. Она отметила, что это способ выразить себя.

— На чемпионате Санкт-Петербурга вы выступали с ярким показательным номером в образе Харли Квинн. Это была идея тренеров?

— Да, предложил тренерский штаб. А я уже поддержала эту идею. Фильм с этой героиней я смотрела, поэтому было интересно попробовать этот образ на льду. Вообще мы поставили этот номер буквально за день до самих показательных выступлений, после короткой программы. Все было очень быстро. Старались делать все как в фильме, чтобы получилось более реалистично.

— А костюм как успели сделать? Из своих вещей?

— Да, из моей одежды. Кофту раскрашивали — тренер помогал, Александрина Сергеевна Дегтярева.

— Вы вообще любите показательные выступления? Хоть у вас их еще не так много было.

— Да, опыта немного. Эти выступления на чемпионате Санкт-Петербурга буквально вторые-третьи. Но мне очень нравится — катать не просто программу, а делать что-то свое, выражать себя. Но о новых образах пока не думала.
— Как вам номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй?

— Я его видела, он интересный. Хорошо получилось, потому что сериал популярен сейчас. Я его тоже недавно посмотрела. На мой взгляд, идеальное попадание в образ.

Ксения Гущина. «Для показательного номера тренер раскрасила мою кофту под Харли Квинн». Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина — о популярности

Фигурное катание
Камила Валиева
Ксения Гущина
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Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина рассказала, что наблюдала за прокатами Загитовой и Медведевой на Олимпиаде