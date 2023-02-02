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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина рассказала, что наблюдала за прокатами Загитовой и Медведевой на Олимпиаде

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Ксения Гущина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Ксения Гущина в интервью «СЭ» рассказала, что на Олимпиаде-2018 следила за прокатами женщин-одиночниц. Она также добавила, что сейчас не смотрит мировые соревнования.

— Вы говорили, что фигурное катание вас затянуло, когда наблюдали за другими фигуристами. Кто это был?

— В тот момент была Олимпиада в 2018 году, где выступали Алина Загитова и Женя Медведева. Я смотрела почти все фигурное катание на тех играх. Особенно впечатлили прокаты одиночниц.

— То есть вы прямо живете фигурным катанием?

— Да, это уже жизнь. На данный момент без фигурного катания я не представляю себя.

— За мировыми соревнованиями следите?

— Не смотрела, но видела результаты. Смотрела распечатки. Чтобы кто-то запомнился — скорее нет. Там делают в целом все то же самое, что и в России.

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Фигурное катание
Ксения Гущина
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