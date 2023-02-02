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Фигурное катание

Сегодня, 15:15

Чемпионка Санкт-Петербурга рассказала, что популярность фигурного катания мотивирует ее

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионка Санкт-Петербурга Ксения Гущина в интервью «СЭ» высказалась о популярности фигурного катания. Она отметила, что подобное внимание мотивирует ее.
— В турнире в Санкт-Петербурге к вам было повышенное внимание после снятия Елизаветы Туктамышевой — много зрителей, журналистов. Как вы отнеслись к этому, не опасались?

— Да нет, мне, наоборот, это понравилось. Такое внимание было впервые, в таком количестве! Но мне это нравится.

— Фигурное катание у нас в стране вообще очень популярно. Как вам это?

— Считаю, что это очень хорошо, что возрастает интерес к спортсменам. Даже к тем, кто только выходит на взрослый уровень. Мотивирует ли это? Меня — да.

Ксения Гущина. «Для показательного номера тренер раскрасила мою кофту под Харли Квинн». Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина — о популярности
Фигурное катание
Ксения Гущина
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