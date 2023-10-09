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Фигурное катание

Сегодня, 09:58

Чемпионка Сербии Дубинина рассказала, что думает об идее брать компенсацию за переход спортсменов

Виктория Кравченко
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Чемпионка Сербии в женском одиночном катании Антонина Дубинина рассказала, что думает по поводу выплаты компенсации российскими спортсменами государству при смене спортивного гражданства.

Она считает, что это абсолютно нормально, если спортсмен числится в сборной России.

«На подготовку спортсмена выделяются средства: лед, экипировка, выезды на какие-то, возможно, внутренние соревнования, зарплата. Соответственно, если спортсмен уходит, а федерация потратила на него деньги, то, я считаю, было бы правильно их компенсировать», — цитирует Дубинину «Чемпионат».

Дубинина выступала за Россию, но с сезона-2016/17 представляет на соревнованиях Сербию.

14 сентября президент ОКР поручил подготовить проект о выплатах отстраненным олимпийцам.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5272370-absolyutno-normalno-chempionka-serbii-ob-idee-brat-kompensaciyu-za-perehod-sportsmenov.html
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