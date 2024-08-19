Чен: «Тутберидзе можно назвать профессором. Не всем удается построить «бесперебойный конвейер»

Российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен в разговоре с «СЭ» назвала Этери Тутберидзе профессором фигурного катания.

«Команда Этери Георгиевны уже девятый сезон выигрывает чемпионат России. Три олимпийских цикла представляли именно ее ученицы — это личный триумф Тутберидзе и ее тренерского штаба. Каждый раз выводит нового чемпиона! Другим тренерам не удается испортить статистику. Москвиной и Мишину уже труднее работать. У них нет столько энергии, как у Этери Георгиевны. Поэтому не всем тренерам удается построить «бесперебойный конвейер». Не все обладают таким талантом, чтобы суметь собрать вокруг себя большую команду специалистов, которые будут одержимы одной целью. Исходя из результатов ее учениц, сегодня Тутберидзе можно назвать профессором фигурного катания», — сказала Чен «СЭ».

В группе Тутберидзе занимаются ведущие фигуристы страны, такие как Аделия Петросян, Софья Акатьева, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов и другие.