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Фигурное катание

Сегодня, 17:57

Чен прокомментировала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленная легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований по политическим причинам.

«Конечно, это неуместно. Если они недосчитались огромного количества денег в свою организацию для того, чтобы поддерживать ее на нормальном уровне, то это называется выстрелить себе в ногу или отморозить уши. Начнут выражать недовольство спортсмены других стран, потому что они на этом живут. В следующем сезоне они недосчитаются еще больше! Отсутствие конкуренции в лице нашей страны, конечно, отвергнет всех зрителей. Сейчас страшно смотреть ЧМ. Выигрывают девочки, которые еле-еле выкручивают тройные прыжки, падают по три-четыре раза. Тем более, зрители вкусили сладкие выступления российских фигуристок, а теперь их хотят накормить преснятиной Хендрикс», — приводит слова Чен Sport24.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-11-chen-ob-otstranenii-rossiyskikh-figuristov-isu-vystrelil-sebe-v-nogu-chempionat-mira-uzhe-strashno-smotret
Фигурное катание
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