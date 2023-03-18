Иоланда Чен: «Ягудин — восторг! Он прекрасно воплощается в разные образы»

Известный телекомментатор, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен прокомментировала выступление Алексея Ягудина на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Леша Ягудин — восторг! — цитирует Sport24 Чен. — И не потому, что у него день рождения. Мы знаем — он большой артист. Шедевр! Прекрасно воплощается в разные образы в течение большой спортивной жизни. Жалко не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований — он весь в тренерстве.

Все очень хороши, но то, что сделал Ягудин, выбивает из общей канвы всех программ. Мне показалось это большим искусством! Мы все прослезились, и не зря он плакал. Было здорово!".

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов». Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов.