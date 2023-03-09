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Сегодня, 07:33

Чен считает, что у Тарасовой получится стать видеоблогером

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный телекомментатор, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен оценил перспективы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в качестве видеоблогера.

«Талантливый человек талантлив во всем. Она была хорошей фигуристкой и была бы великолепной, если бы не травмировалась. Она великий тренер, ее ученики получали олимпийские медали. Она прекрасный преподаватель: воспитала не просто спортсменов, а уже и тренеров. Например, Елену Буянову. И она хорошо освоила телевидение. Мы с ней много работали в кадре. С удовольствием составлю компанию в кадре с Татьяной Анатольевной! Я с ней хоть на YouTube, хоть на край света! Мне с ней комфортно в любом формате: были и ведущими, и комментаторами.

Конечно, все получится у Татьяны Тарасовой. Если какие-то тупенькие и бесталанные мальчики и девочки умудряются стать успешным и богатыми блогерами, то почему Тарасова, глыба и звезда нашей страны, не сможет на YouTube рассказывать о своем любимом виде спорта?» - цитирует Sport24 Чена.

Ранее Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой.

 
Татьяна Тарасова. Тарасова жалуется на отстранение от эфира на Первом канале. В чем дело?
Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-08-iolanda-chen-konechno-u-tarasovoy-vse-poluchitsya-na-yutube-s-udovolstviyem-sostavlyu-yey-kompaniyu-v-kadre
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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