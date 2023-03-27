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Фигурное катание

Сегодня, 11:04

Чен: «Российские фигуристки были двигателем прогресса»

Виктория Кравченко
Иоланда Чен.
Фото Максим Блинов., РИА Новости
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Российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен считает, что иностранные фигуристы остановились в прогрессе из-за отсутствия россиян на международных соревнованиях.

«Много раз говорили о том, что в женском мировом фигурном катании без наших девочек не будет прогресса. Фигурное катание продвигается за счет техники, прыжков. Наше отсутствие — огромный шаг назад. Российские фигуристки были ориентиром, двигателем прогресса. А сейчас зачем рисковать и учить прыжки, если можно выиграть турнир, сделав набор доисторических прыжков? Это скучно и неинтересно. Конечно, любой человек идет по пути наименьшего сопротивления. Безусловно, они остановятся в своим развитии», — цитирует Чен Sport24.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ранее на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года победительницей стала японская спортсменка Каори Сакамото. На турнире ни одна фигуристка не смогла чисто выполнить элемент ультра-си.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-27-chen-rossiyskiye-figuristki-byli-dvigatelem-progressa-seychas-turniry-vyigryvayut-s-naborom-doistoricheskikh-pryzhkov
Фигурное катание
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