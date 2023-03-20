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Фигурное катание

Сегодня, 18:49

Чен заявила, что номер Загитовой в образе Мэрилин Монро был слабый

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленная российская легкоатлетка, спортивный комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о выступлении фигуристки Алины Загитовой на турнире шоу-программ в Москве.

«По сравнению с другими выступлениями номер Загитовый был слабенький. В целом, милое выступление. Алина — мягкая девушка, и образ ей подошел. Смогла ли передать образ Монро? С большим предубеждением отношусь к Мэрилин Монро. На мой вкус, она была не очень великой актрисой. И к номеру Загитовой в образе Монро отношусь скептически. В принципе, это несложно. Там нет никакой глубины, и поэтому Алине удалось все передать. Загитова передала через танец все, что знаем о Монро. Может быть, у болельщиков другое отношение к Монро, нежели в нашей стране, поэтому есть такое обсуждение. Все, что сделала Алина, вполне нормально для Монро, ха-ха», — приводит слова Чен Sport24.

Олимпийская чемпионка предстала в образе Мэрилин Монро.

За свое выступление Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-20-iolanda-chen-nomer-zagitovoy-v-obraze-merilin-monro-byl-slabenkiy
Фигурное катание
Алина Загитова
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