Чешская федерация отреагировала на сорвавшийся переход российского фигуриста Чиризано

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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Чехии Карел Обрехт в ответ на вопрос «СЭ» о переходе Дарио Чиризано под чешский флаг рассказал, что официального ответа от российской федерации получено не было.
— Возможен ли переход Чиризано? Мы не получили никаких официальных данных от Федерации фигурного катания России, поэтому на данный момент невозможно комментировать этот вопрос, — ответил Обрехт.
Чиризано планировал кататься с чешкой Денизой Цимловой и тренировался в Монреале.
Ранее чешская федерация запросила разрешение на переход российского танцора Дарио Чиризано, однако руководство ФФКР сослалось на так называемый карантин — по российским правилам, с момента запроса иностранной федерации должно пройти два года (по международным правилам — год).