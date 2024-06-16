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Фигурное катание

Сегодня, 18:28

Четырехкратная чемпионка мира по танцам: «Гибкость и пластика Валиевой на льду завораживают»

Сергей Жуков
корреспондент
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Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова оценила талант фигуристки Камилы Валиевой.

«Без сомнения, у Камилы есть исключительный талант. Это касается и спорта, и ее хореографических способностей. Ее гибкость и пластика на льду завораживают, а умение воплощать в танце образы и выражать эмоции говорят о том, что она глубоко понимает музыку и хореографию. Я ей желаю успехов в любом деле, какое бы она ни выбрала», — сказала Тишова Газете.ру.

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил. Она сможет вернуться к тренировкам и соревнованиям в декабре 2025 года, а пока 18-летняя Валиева участвует в ледовых шоу Татьяны Навки.

Источник: Газета.ру
Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
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