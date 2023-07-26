Фигуристка Цибинова — о критике судейства Плющенко: «Он молодец. Сказал как есть»

Россиянка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 17 лет после попадания в топ-8 чемпионата России и выигрыша этапов Кубка страны, в интервью «СЭ» поддержала Евгения Плющенко в контексте его критических заявлений о судействе.

— Ты сказала, что в мире фигурного катания не все очень честно. Часто ли ты с этим встречалась, на младших уровнях?

— На самом деле, на детском уровне я на это не обращала внимания. Начала обращать на этапах Кубка России, более серьезных соревнованиях. На юношеских соревнованиях, как правило, на что накатал, то у тебя и есть.

— А можно ли с судейством что-то сделать? Через изменение самой системы, например. Или дело не в этом?

— Сейчас же обсуждают разделение бригады на техническую и компонентную, может быть, это как-то поменяет ситуацию, но в целом... Думаю, все прекрасно всё понимают.

— Но говорит об этом только Плющенко, на моей памяти.

— Он молодец, сказал все как думает и как есть.