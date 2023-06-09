Далалоян: «Хейт в адрес Загитовой абсолютно необоснованный»

Российский гимнаст, олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал критику в адрес фигуристки Алины Загитовой.

«Мне кажется, что хейт абсолютно необоснованный. Не знаю ничего плохого про Алину. Мы оба амбассадоры одной букмекерской компании, и сотрудничаем на очень важных условиях: благотворительность, продвигаем и популяризируем спорт. Загитова участвует в спортивных шоу — это же хорошо», — цитирует Sport24 Далалояна.

15 июня Далалоян и Загитова вместе проведут разминку для участников традиционного забега на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).