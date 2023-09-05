Даниэль Грассль покинул группу Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль сообщил в социальных сетях, что покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе. Спортсмен принял решение вернуться в родную страну.

«Дорогие друзья, после полученного в США и России опыта в августе я решил вернуться в Италию, чтобы продолжить свою подготовку к будущим сезонам. Я буду тренироваться в Турине с Эдоардо Де Бернардисом. Опыт, который я получил в Америке и в России, был очень полезным. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и преподавание», — написал фигурист.

Итальянец тренировался в группе Тутберидзе с начала 2023 года.

21-летний Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года, победителем «Гран-при Великобритании» (2022), бронзовым призером «Гран-при Италии» (2021), а также четырехкратным чемпионом Италии (2019—2022).