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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 14:04

Глейхенгауз: «Возвращение Валиевой в спорт — оно прям как взрыв вселенной должно быть»

Камила Абдурахманова
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Тренер Даниил Глейхенгауз поделился мнением, что возможное возвращение фигуристки Камилы Валиевой на соревнования является правильной историей.

«Ее возвращение в спорт — оно прям как взрыв вселенной должно быть, этого ждет огромное количество людей, это как будто правильная история. Как мы все верим в добро и зло, нам кажется, что Камила, которая вернется в спорт и добьется результата, — это как будто правильная сказка и так должно произойти, в это хочется верить.Я представляю, как она начнет полноценно тренироваться, набирать форму, вопрос здоровья, мотивации, в момент, когда пойдет именно соревновательная подготовка с накатыванием программ, в данный момент я в это верю и очень жду», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС со ссылкой на шоу «Каток».

18-летняя фигуристка, в 2020 году завоевала титул чемпионки мира среди юниоров. 29 января Спортивный арбитражный суд вынес решение о ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Суд удовлетворил требование Всемирного антидопингового агентства и назначил ей наказание в виде четырехлетней дисквалификации. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Причиной дисквалификации стало употребление запрещенного препарата триметазидина.

Источник: ТАСС
Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
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