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Фигурное катание

Сегодня, 15:51

Милохин: «Я думал Щербаковой лет 15 — а ей 18!»

Милохин думал, что Щербакова намного младше

Популярный тиктокер Даниил Милохин поделился мнением о новой ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом — фигуристке Анне Щербаковой.

«Аня... Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15 — а ей 18! Это удивительно. Она очень красивая, спортивная, умеет говорить», — приводит слова Милохина Sport24.

Ранее стартовал новый сезон шоу Первого канала «Ледниковой период» — 2022. Милохин выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».

Также ведущей шоу является фигуристка Алина Загитова.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-19-danya-milokhin-ya-dumal-shcherbakovoy-let-15-a-yey-18
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
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