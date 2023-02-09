9 февраля, 22:59
Тренер Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, ответил на вопрос о том, как проходила подготовка внука к четверному акселю.
«Нет никаких секретов. Знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. И там ничего такого сверхъестественного не было — все, как учили в СССР. Илья прошел через все это. Тренеры используют разные методики. Понятно, что правильная техника — она всегда одна. Во многом, в ее основе лежит работа нашего Профессора Алексея Мишина. Позже, может, что-то привнесла Этери Тутберидзе, но немногое», — приводит Sport24 слова Валерия Малинина.
Илья Малинин является первым в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель.
В 2023 году 18-летний спортсмен выиграл чемпионат США по фигурному катанию.