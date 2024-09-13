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Фигурное катание

Сегодня, 22:27

Валуев считает, что дело Валиевой изначально было политизированным

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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал невключение в релиз CAS сведений, которые могли послужить оправданием для российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге.

«ВАДА и CAS сделали все это для того, чтобы показать Россию страной, нарушающей правила в спорте, якобы использующей грязные методы, — цитирует ТАСС Валуева. — И сейчас мы видим всплывающие детали этого дела, которые совершенно не удивляют. При этом спортсмены из других стран принимают более тяжелый допинг, а строгих наказаний там не видно. Это политизированные и заранее спланированные решения в отношении российских спортсменов».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России. Впоследствии российская сторона подала апелляцию на это решение.

22 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов на лишение сборной России золотых медалей Олимпийских игр 2022 года за командный турнир. Сборная сохранила за собой лишь бронзовые медали Игр-2022.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
Николай Валуев
ВАДА

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