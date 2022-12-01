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Сегодня, 18:48

Роднина — о решении Дэвис и Смолкина не выступать на ЧР: «Российский спорт не потеряет, если они пропустят чемпионат»

Роднина отреагировала на решение Дэвис и Смолкина не выступать на чемпионате России
Микеле Антонов
Корреспондент
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на то, что Глеб Смолкин и Диана Дэвис не выступят на чемпионате России.

«Не удивлена, что они пропустят чемпионат России. Глеб Смолкин получает вид на жительство в Америке? Это их личные дела. Российский спорт не потеряет, если они пропустят чемпионат. Какое место они заняли на Олимпийских играх? Невысокое. Вот и все», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Ирина Роднина
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