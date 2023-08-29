Журова связала пропажу фигуристки Горбачевой с переходным возрастом: «16 лет. Ребенок может чудить»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ отреагировала на пропажу фигуристки Алины Горбачевой в Москве.

«16 лет — это возраст эмоциональный. Ребенок в этом возрасте может чудить. Тут вопрос к тренеру: почему она не остановила девочку? Надо было повнимательнее относиться к ребенку. Могло произойти все, что угодно. От любви до того, что просто психанула и ушла к подружкам. Возможно, даже до криминальных вещей... Надо полиции сейчас быстро работать и по горячим следам искать», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что вещи российской фигуристки Алины Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной.

16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент