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Фигурное катание

Сегодня, 21:15

Свищев — о смене гражданства фигуристов: «Нет, конечно. Никто никуда не перейдет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал последствия продолжения отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

Сегодня, 18 января, Международный союз конькобежцев (ISU) отказался проводить этап «Гран-при» в России в следующем сезоне.

«Смена гражданства? Нет, конечно. Никто никуда не перейдет. Россия очень многое делает для того, чтобы обеспечить возможность тренироваться и соревноваться спортсменам всех уровней, начиная с начальной подготовки и заканчивая профессионалами. К сожалению, насколько это временно, сейчас никто не может сказать. Но сейчас есть возможности соревноваться. Международная и российская федерации ведут переговоры о возможных формах участия наших спортсменов. Спортсмены из России обеспечены материально».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-schitaet-chto-rossiyskie-figuristy-ne-budut-menyat-grazhdanstvo-iz-za-bana
Фигурное катание
Дмитрий Свищев
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