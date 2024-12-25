Депутат Журова призвала не считать предательницей фигуристку Шаботову

Сегодня, 19:15
Депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о переходе российской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную Украины ради участия в Олимпиаде-2022.
По мнению политика, решение Шаботовой нельзя назвать предательством, с учетом ее возвращения в Россию и работу тренером после обострения конфликта на Украине.
«Когда люди меняли спортивное гражданство 15-20 лет назад из-за очень высокой конкуренции, особенно в фигурном катании, это воспринималось иначе: мы радовались, когда наши спортсмены были достойно представлены. Но ситуация изменилась после начала украинского конфликта», — цитирует Журова Lenta.ru.
Ранее сама Шаботова в интервью «СЭ» рассказывала о своем переходе в украинскую сборную и признавалась, что не расценивает это решение как предательство.