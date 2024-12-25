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Фигурное катание

Сегодня, 19:15

Депутат Журова призвала не считать предательницей фигуристку Шаботову

Даниил Аршавский
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Депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о переходе российской фигуристки Анастасии Шаботовой в сборную Украины ради участия в Олимпиаде-2022.

По мнению политика, решение Шаботовой нельзя назвать предательством, с учетом ее возвращения в Россию и работу тренером после обострения конфликта на Украине.

«Когда люди меняли спортивное гражданство 15-20 лет назад из-за очень высокой конкуренции, особенно в фигурном катании, это воспринималось иначе: мы радовались, когда наши спортсмены были достойно представлены. Но ситуация изменилась после начала украинского конфликта», — цитирует Журова Lenta.ru.

Ранее сама Шаботова в интервью «СЭ» рассказывала о своем переходе в украинскую сборную и признавалась, что не расценивает это решение как предательство.

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Источник: Lenta.ru
Фигурное катание
Анастасия Шаботова
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