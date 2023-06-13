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Фигурное катание

13 июня, 23:34

Десятов — о переходе в США: «Все люди в первую очередь думают о себе»

Алина Савинова
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Фигурист Иван Десятов высказался о критике в адрес спортсменов, уехавших соревноваться за рубеж.

Ранее фигурист сменил гражданство на белорусское и переехал в США.

«Я считаю, в основном, кто бы что ни говорил, все люди в первую очередь думают о себе. Нельзя осуждать спортсменов за переходы, потому что они идут к своей мечте. Они считают, что сейчас нужно свернуть с прямой дороги и попробовать не то чтобы обходной путь, а просто другой путь. И прежде всего, когда ты осуждаешь спортсмена, ты осуждаешь его мечту быть великим, быть первым. Каждый человек сам выбирает свой путь. И он сам считает, как правильно, а как нет. Всегда будут люди, которые осуждают. Но также, как это обычно бывает, людей, которые тебя поддерживают, все-таки больше», — цитирует Десятова «Чемпионат».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023-го ISU оставил в силе решение об отстранении фигуристов из России и Белоруссии.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5137305-byvshij-rossijskij-tancor-o-perehode-v-ssha-vse-lyudi-v-pervuyu-ochered-dumayut-o-sebe.html
Фигурное катание
Иван Десятов
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