Десятов — о переходе в США: «Все люди в первую очередь думают о себе»

Фигурист Иван Десятов высказался о критике в адрес спортсменов, уехавших соревноваться за рубеж.

Ранее фигурист сменил гражданство на белорусское и переехал в США.

«Я считаю, в основном, кто бы что ни говорил, все люди в первую очередь думают о себе. Нельзя осуждать спортсменов за переходы, потому что они идут к своей мечте. Они считают, что сейчас нужно свернуть с прямой дороги и попробовать не то чтобы обходной путь, а просто другой путь. И прежде всего, когда ты осуждаешь спортсмена, ты осуждаешь его мечту быть великим, быть первым. Каждый человек сам выбирает свой путь. И он сам считает, как правильно, а как нет. Всегда будут люди, которые осуждают. Но также, как это обычно бывает, людей, которые тебя поддерживают, все-таки больше», — цитирует Десятова «Чемпионат».

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил российским и белорусским спортсменам выступать в турнирах под эгидой организации. 11 июня 2023-го ISU оставил в силе решение об отстранении фигуристов из России и Белоруссии.