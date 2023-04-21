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Фигурное катание

Сегодня, 15:52

Детский тренер Семененко и Гуменника оценил их успехи в прошедшем сезоне

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Тренер Олег Татауров поделился мнением о своих воспитанниках, фигуристах Петре Гуменнике и Евгении Семененко.

«Ребята талантливые, они работают и прогрессируют. С детства в них была заложена правильная техника, стремление занимать первые места. Желаю им только успешных стартов, здоровья, прогрессирования.

Продолжаю ли следить за их успехами? Конечно, общаюсь с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной Мишиными, с Вероникой Анатольевной Дайнеко, поддерживаем друг друга", — приводит слова Татаурова «Чемпионат».

В прошлом сезоне Семененко выиграл чемпионат России, восстановившись после тяжелой травмы осенью. Гуменник занял первое место в финале «Гран-при России» по фигурному катанию-2023 среди мужчин.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5075859-tataurov-o-semenenko-i-gumennike-s-detstva-v-nih-byla-zalozhena-pravilnaya-tehnika.html
Фигурное катание
Евгений Семененко
Петр Гуменник
0
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