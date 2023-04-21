Детский тренер Семененко и Гуменника оценил их успехи в прошедшем сезоне

Тренер Олег Татауров поделился мнением о своих воспитанниках, фигуристах Петре Гуменнике и Евгении Семененко.

«Ребята талантливые, они работают и прогрессируют. С детства в них была заложена правильная техника, стремление занимать первые места. Желаю им только успешных стартов, здоровья, прогрессирования.

Продолжаю ли следить за их успехами? Конечно, общаюсь с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной Мишиными, с Вероникой Анатольевной Дайнеко, поддерживаем друг друга", — приводит слова Татаурова «Чемпионат».

В прошлом сезоне Семененко выиграл чемпионат России, восстановившись после тяжелой травмы осенью. Гуменник занял первое место в финале «Гран-при России» по фигурному катанию-2023 среди мужчин.