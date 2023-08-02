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Фигурное катание

Сегодня, 04:55

Дэвис и Смолкин показали второй результат в ритм-танце на турнире в Лейк-Плэсиде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые впервые выступили за Грузию, заняли второе место в ритм-танце на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде. Они набрали 74,35 балла.

Первое место у американцев Уны Браун и Гэйджа Брауна, которые набрали 75,26 балла. Тройку замкнули также американцы — Ева Пэйт и Логан Бай (72,78).

Lake Placid Ice Dance International

Танцы. Ритм-танец

1. Уна Браун / Гэйдж Браун (США) — 75,26
2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 74,35
3. Ева Пэйт / Логан Бай (США) — 72,78

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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