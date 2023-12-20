Дэвис и Смолкин включены в число участников чемпионата Европы

Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин вошли в число участников чемпионата Европы, информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир пройдет в Литве с 8 по 14 января 2024 года.

Дэвис и Смолкин в августе стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре фигуристы выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии.

Российские фигуристы не примут участия на чемпионате Европы.