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Фигурное катание

Сегодня, 22:15

Дэвис и Смолкин выиграли турнир Budapest Trophy

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за Грузию, стали победителями турнира ISU Challenger Budapest Trophy.

Спортсмены показали лучший результат в ритм-танце и произвольном танце. По сумме двух выступлений они набрали 191,84 балла.

Второе место на турнире заняла канадская пара Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (188,32 балла), на третьей строчке — французы Луасиа Демужо и Тео Ле Мерсье (179,68).

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. Изначально они представляли Россию, в июне 2023 года фигуристы перешли в сборную Грузии.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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